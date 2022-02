3. Liga: Trainerzwist in Zwickau - Handschlag verweigert

Eitel Freude herrschte in Magdeburg. "Der Sieg fühlt sich natürlich super an. Es war wieder ein sehr schweres Spiel", meinte FCM-Torschütze Amara Conde. Als nächstes steht das absolute Spitzenspiel gegen den viermaligen deutschen Meister aus Kaiserslautern am kommenden Samstag auf dem Programm. "Heute will ich das Spiel erstmal ganz kurz auch noch genießen. Und dann werden wir uns ab Sonntag mit Kaiserslautern beschäftigen", äußerte Magdeburg-Coach Christian Titz.