3. Liga: TSV 1860 München – Hallescher FC, 0:2 (0:0)

Nach den ersten 45 Minuten ging es für 1860 und Halle ohne Torerfolg in die Kabinen. Jan-Rafael Shcherbakovski brachte sein Team in der 53. Minute nach vorn. Michael Eberwein erhöhte den Vorsprung von Hallescher FC nach 62 Minuten auf 2:0. Am Ende punktete Halle dreifach beim TSV 1860 München.