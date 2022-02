3. Liga: TSV Havelse – FC Würzburger Kickers (Sonntag, 13:00 Uhr)

Die Ausbeute der letzten Spiele, in denen Würzburg nicht ein Sieg gelang, ist mager. Klappt die Trendwende gegen Havelse? Am letzten Spieltag nahm der TSV Havelse gegen Borussia Dortmund II die 16. Niederlage in dieser Spielzeit hin. Am letzten Spieltag kassierten die FC Würzburger Kickers die 14. Saisonniederlage gegen den MSV Duisburg. Tore gab es beim 0:0 im Hinspiel nicht zu sehen. Erwartet die Zuschauer im Rückspiel ein anderes Bild?