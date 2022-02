FCK muss um Hellström trauern

Hellström gilt als einer der besten Torhüter in der Geschichte Schwedens. 1974 wurde er mit den Skandinaviern, für die er 77 Länderspiele absolvierte, WM-Fünfter. 1971 und 1978 wurde er in seinem Heimatland zum Fußballer des Jahres gewählt. Für den FCK kam Hellström 266-mal in der Bundesliga zum Einsatz.