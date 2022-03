3. Liga: Borussia Dortmund II – Türkgücü München, 0:1 (0:0)

Nach den ersten 45 Minuten ging es für Dortmund II und Türkgücü ohne Torerfolg in die Kabinen. Dass Türkgücü München in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Albion Vrenezi, der in der 74. Minute zur Stelle war. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen dem Gast und Borussia Dortmund II aus.