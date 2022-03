3. Liga: FC Viktoria 1889 Berlin – TSV 1860 München, 0:2 (0:2)

Drei Punkte gingen am Freitag aufs Konto von 1860. Die Gäste setzten sich mit einem 2:0 gegen Viktoria durch. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Der TSV 1860 München löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Das Hinspiel war in einem 1:1-Remis geendet und damit ohne einen Sieger geblieben.