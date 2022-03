3. Liga: FC Viktoria 1889 Berlin – TSV 1860 München (Freitag, 19:00 Uhr)

Ob das Spiel so eindeutig endet, wie die Tabelle vermuten lässt? Vikt. Berlin schafft es mit 29 Zählern derzeit nur auf Platz 16, während 1860 17 Punkte mehr vorweist und damit den sechsten Rang einnimmt. Beim TSV 1860 München sind wohl alle überzeugt, auch diesmal zu punkten. Dreimal in den letzten fünf Spielen verließ 1860 das Feld als Sieger, während der FC Viktoria 1889 Berlin in dieser Zeit sieglos blieb.