3. Liga: FC Viktoria Köln – SV Wehen Wiesbaden, 2:1 (0:0)

Die SV Wehen Wiesbaden schwächte sich schon früh, als Sebastian Mrowca mit glatt Rot des Feldes verwiesen wurde (28.). Bis der Schiedsrichter den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. Gustaf Nilsson bediente Dennis Kempe, der in der 50. Spielminute zum 1:0 einschoss. Das Heimteam markierte in der 67. Minute den Ausgleich. Der Schlusspfiff war zum Greifen nah, als Viktoria noch einen Treffer parat hatte (90.). Am Schluss siegte Vikt. Köln gegen Wiesbaden.