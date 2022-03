3. Liga: FC Würzburger Kickers – FC Viktoria Köln (Freitag, 19:00 Uhr)

Auf des Gegners Platz hat der FC Viktoria Köln noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst 14 Zählern unterstreicht. Die Trendkurve der Gäste geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang 15, mittlerweile hat man Platz elf der Rückrundentabelle inne. Gegenwärtig rangiert Viktoria auf Platz 13, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Bislang fuhr Vikt. Köln zehn Siege, sieben Remis sowie 13 Niederlagen ein. Zuletzt lief es recht ordentlich für den FC Viktoria Köln – acht Zähler aus den letzten fünf Partien lautet der Ertrag.