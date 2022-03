3. Liga: FSV Zwickau – VfL Osnabrück, 1:3 (0:3)

Für Zwickau gab es in der Partie gegen Osnabrück, an deren Ende eine 1:3-Niederlage stand, nichts zu holen. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Der VfL Osnabrück wurde der Favoritenrolle gerecht. Der FSV Zwickau war im Hinspiel gegen Osnabrück zu einem knappen 1:0-Sieg gekommen.