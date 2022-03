3. Liga: MSV Duisburg – FC Viktoria Köln, 2:0 (0:0)

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Lange verbuchte keine der Mannschaften ein Tor für sich, bis die Heimmannschaft in Minute 69 den Ball schließlich ins gegnerische Netz beförderte. Viktoria geriet deutlicher in Rückstand, als der MSV Duisburg auf 2:0 erhöhte (71.). In den 90 Minuten waren die Zebras im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Vikt. Köln und fuhren somit einen 2:0-Sieg ein.