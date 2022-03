3. Liga: SC Verl – SV Waldhof Mannheim, 1:3 (1:0)

Lukas Emanuel Petkov nutzte die Chance für den SC Verl und beförderte in der 15. Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Der SV Waldhof Mannheim glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Unparteiische beide Teams mit der knappen Führung für Verl in die Kabinen. In Minute 62 erzielte Mannheim den Ausgleich. Wenig später behauptete sich Mannheim gegen die Hintermannschaft des SC Verl. Neuer Spielstand: 2:1 (88.). Kurz darauf traf der SV Waldhof Mannheim in der Nachspielzeit zum 3:1 (93.). Schließlich sprang für Waldhof gegen den SC Verl ein Dreier heraus.