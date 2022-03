3. Liga: Sport-Club Freiburg II – FSV Zwickau, 1:0 (1:0)

Nachdem der Sport-Club die Hinserie auf Platz elf abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle belegt Freiburg II aktuell den sechsten Rang. Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der Sport-Club Freiburg II im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zehnten Tabellenplatz. Der Sport-Club verbuchte insgesamt elf Siege, neun Remis und neun Niederlagen. Acht Spiele ist es her, dass Freiburg II zuletzt eine Niederlage kassierte.