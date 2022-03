3. Liga: SV Meppen – SV Wehen Wiesbaden (Freitag, 19:00 Uhr)

Trumpft der SV Meppen auch diesmal wieder mit Heimstärke (7-3-5) auf? Bessere Chancen werden auf jeden Fall den Gästen (7-2-6) eingeräumt. Beide Mannschaften liegen in der Tabelle nur vier Punkte auseinander. Ob beide Mannschaften mit ihrer gewohnt harten Gangart auftreten, wird sich zeigen. Der Blick auf die Statistik deutet jedenfalls auf eine kampfbetonte Partie. Bei Wiesbaden sind wohl alle überzeugt, auch diesmal zu punkten. Dreimal in den letzten fünf Spielen verließ die SV Wehen Wiesbaden das Feld als Sieger, während Meppen in dieser Zeit sieglos blieb.