3. Liga: SV Waldhof Mannheim – Eintracht Braunschweig, 0:3 (0:1)

Bryan Henning bediente Maurice Multhaup, der in der 38. Spielminute zum 1:0 einschoss. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich Braunschweig, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Für den zweiten Tagestreffer zeichnete Multhaup verantwortlich, der auf Vorlage von Lion Lauberbach erhöhte (48.). Der SV Waldhof Mannheim wurde deutlich abgehängt, als Michael Schultz nach Vorarbeit von Niko Kijewski auf 3:0 für Eintracht Braunschweig erhöhte (54.). Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter gewann Braunschweig gegen Waldhof.