3. Liga: SV Waldhof Mannheim – TSV 1860 München (Sonntag, 14:00 Uhr)

Der TSV 1860 München nimmt mit 49 Punkten den sechsten Tabellenplatz ein. Körperlos agierte Mannheim in dieser Spielzeit beileibe nicht, wie der Blick in die Kartenstatistik belegt. Ob sich 1860 davon beeindrucken lässt? Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher 13 Siege ein.