3. Liga: TSV 1860 München – SC Verl, 2:0 (2:0)

Yannick Deichmann bediente Merveille Biankadi, der in der 25. Spielminute zum 1:0 einschoss. Verl geriet deutlicher in Rückstand, als Marcel Bär nach Vorlage von Biankadi auf 2:0 für den TSV 1860 München erhöhte (30.). Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine. Den Grundstein für den Sieg über den SC Verl legte 1860 bereits in Halbzeit eins. Da in Durchgang zwei keine weiteren Treffer mehr fielen, war der Pausenstand am Ende auch das Endergebnis.