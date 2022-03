3. Liga: Türkgücü München – 1. FC Magdeburg, 2:1 (1:0)

Nico Gorzel bediente Philip Türpitz, der in der 13. Spielminute zum 1:0 einschoss. Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung von Türkgücü in die Kabine. Alexander Sorge vergrößerte den Vorsprung, als er nach Vorlage von Sinan Karweina ins Schwarze traf (84.). Wenige Minuten später verkürzte der Spitzenreiter auf 1:2 (89.). Schließlich strich Türkgücü die Optimalausbeute gegen Magdeburg ein.