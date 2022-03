3. Liga: VfL Osnabrück – FC Viktoria 1889 Berlin, 3:1 (1:0)

Marc Heider bediente Lukas Kunze, der in der 32. Spielminute zum 1:0 einschoss. Der VfL Osnabrück führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Benyamina schoss für den FC Viktoria 1889 Berlin in der 63. Minute das erste Tor. Dass Osnabrück in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Aaron Opoku, der in der 74. Minute zur Stelle war. Nach Vorlage von Aaron Opoku markierte Sven Köhler für das Heimteam das 3:1 (83.). Am Schluss gewann der VfL Osnabrück gegen Viktoria.