3. Liga: 1. FC Saarbrücken – SC Verl (Samstag, 14:00 Uhr)

Saarbrücken will im Spiel gegen Verl nach drei Spielen ohne Sieg den Abwärtstrend endlich stoppen. Zuletzt musste sich der 1. FC Saarbrücken geschlagen geben, als man gegen den 1. FC Kaiserslautern die neunte Saisonniederlage kassierte. Am vergangenen Spieltag verlor der SC Verl gegen den 1. FC Magdeburg und steckte damit die 16. Niederlage in dieser Saison ein. Das Hinspiel entschied Saarbrücken für sich und feierte einen 4:2-Sieg.