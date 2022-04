3. Liga: FC Viktoria 1889 Berlin – MSV Duisburg (Samstag, 14:00 Uhr)

In der Fremde ist beim MSV Duisburg noch Sand im Getriebe. Erst 15 Punkte sammelte man bisher auswärts. In der Verteidigung des Gasts stimmt es ganz und gar nicht: 62 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Bisher verbuchten die Zebras zwölfmal einen dreifachen Punktgewinn. Demgegenüber stehen zwei Unentschieden und 19 Niederlagen. Neun Zähler aus den letzten fünf Begegnungen stellen eine vernünftige Ausbeute für Duisburg dar.