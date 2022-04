3. Liga: Hallescher FC – TSV Havelse, 1:1 (1:1)

Elias Huth brachte Halle in der 24. Spielminute in Führung. Fynn Arkenberg war zur Stelle und markierte das 1:1 des TSV Havelse (32.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Auch in der zweiten Halbzeit gelang es Hallescher FC nicht, aus dem Heimvorteil Kapital zu schlagen. So blieb es auch nach weiteren 45 Minuten beim 1:1-Remis.