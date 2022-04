3. Liga: Hallescher FC – TSV Havelse (Samstag, 14:00 Uhr)

62 Tore kassierte der TSV Havelse bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der 3. Liga. Auswärts ist der Knoten noch nicht geplatzt: Erst zwölf Punkte holte das Schlusslicht. Im Angriff brachte der Gast deutliche Schwächen zutage, was sich an den nur 27 geschossenen Treffern erkennen lässt. Die bisherige Ausbeute von Havelse: fünf Siege, sieben Unentschieden und 21 Niederlagen. Gewinnen hatte beim TSV Havelse zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits acht Spiele zurück.