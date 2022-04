3. Liga: Sport-Club Freiburg II – TSV 1860 München, 1:2 (1:2)

Das Spiel begann mit einem frühen Rückschlag für Freiburg II! Bereits nach 14 Minuten schickte der Schiedsrichter Sandrino Braun zum Duschen. Richard Neudecker brachte 1860 in der 16. Minute in Front. Yannick Deichmann ließ den Vorsprung des TSV 1860 München nach Zuspiel von Neudecker auf 2:0 anwachsen (32.). Emilio Kehrer nutzte die Chance für den Sport-Club Freiburg II und beförderte in der 38. Minute das Leder zum 1:2 ins Netz. 1860 hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Der Unparteiische schickte Sascha Risch vom Sport-Club mit Gelb-Rot zum Duschen (57.). Letztendlich gelang es dem Gastgeber im Verlauf des Spiels nicht, sich von dem in der ersten Halbzeit erlittenen Rückstand zu erholen. Am Ende war der TSV 1860 München die Mannschaft, welche die drei Zähler einstrich.