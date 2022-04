3. Liga: Sport-Club Freiburg II – VfL Osnabrück (Samstag, 14:00 Uhr)

Am Samstag trifft die Zweitvertretung des Sport-Club auf den VfL Osnabrück. Anstoß ist um 14:00 Uhr. Die 13. Saisonniederlage setzte es am letzten Spieltag für Freiburg II gegen den TSV Havelse. Am letzten Spieltag nahm Osnabrück gegen den SV Waldhof Mannheim die achte Niederlage in dieser Spielzeit hin. Der Sport-Club Freiburg II kam im Hinspiel gegen den VfL Osnabrück zu einem knappen 1:0-Sieg. Wird das Rückspiel wieder eine enge Angelegenheit?