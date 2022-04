3. Liga: SV Meppen – Borussia Dortmund II (Samstag, 14:00 Uhr)

Nach zehn sieglosen Ligaspielen in Serie will Meppen gegen die Zweitvertretung von Dortmund dem Negativtrend ein Ende setzen und wieder die volle Punktezahl einfahren. Zwar blieb der SV Meppen nun seit zehn Partien ohne Sieg, aber gegen Türkgücü München trennte man sich zuletzt wenigstens mit einem 0:0-Remis. Die 15. Saisonniederlage kassierte Borussia Dortmund II am letzten Spieltag gegen den FC Viktoria 1889 Berlin. Eine klare Angelegenheit war das Hinspiel nicht. Meppen siegte knapp mit 1:0.