3. Liga: TSV 1860 München – TSV Havelse (Samstag, 14:00 Uhr)

Auf des Gegners Platz hat der TSV Havelse noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst 13 Zählern unterstreicht. Insbesondere an vorderster Front liegt beim Tabellenletzten das Problem. Erst 29 Treffer markierte der Gast – kein Team der 3. Liga ist schlechter. Die bisherige Ausbeute von Havelse: sechs Siege, acht Unentschieden und 21 Niederlagen. Die volle Punkteausbeute sprang für den TSV Havelse in den letzten fünf Partien lediglich einmal heraus.