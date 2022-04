3. Liga: TSV 1860 München – VfL Osnabrück, 2:3 (1:2)

Sebastian Klaas bediente Marc Heider, der in der 24. Spielminute zum 1:0 einschoss. Der TSV 1860 München geriet deutlicher in Rückstand, als Aaron Opoku nach Vorlage von Sven Köhler auf 2:0 für den VfL Osnabrück erhöhte (35.). Kurz vor der Pause traf Erik Tallig nach Vorarbeit von Merveille Biankadi für 1860 (41.). Mit einem Tor Vorsprung für Osnabrück ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Ein Zuspiel von Tallig brachte Marcel Bär im Netz des VfL Osnabrück zum Ausgleich unter (59.). Kurz darauf bereitete Klaas das 3:2 von Osnabrück durch Lukas Kunze vor (80.). Schließlich strich der VfL Osnabrück die Optimalausbeute gegen den TSV 1860 München ein.