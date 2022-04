3. Liga: TSV Havelse – FSV Zwickau (Sonntag, 14:00 Uhr)

Kurz vor dem Ende des Fußballjahres rangiert Zwickau knapp im gesicherten Bereich. Am liebsten teilen die Gäste die Punkte. Da man aber auch zehnmal verlor, steht die Mannschaft derzeit in der zweiten Hälfte der Tabelle. Lediglich einen einzigen Dreier verbuchte der FSV Zwickau in den vergangenen fünf Spielen.