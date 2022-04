DFB-Boss Neuendorf gratuliert Magdeburg zum Zweitliga-Aufstieg

DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat dem 1. FC Magdeburg zur Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga gratuliert und lobte die Arbeit des Trainers Christian Titz. „Ein großer Traditionsverein mit tollen Fans meldet sich in der 2. Liga zurück. Die Entwicklung, die das Team unter Trainer Christian Titz seit dessen Amtsantritt vor rund einem Jahr genommen hat, verdient höchste Anerkennung“, betonte der Verbandschef in einer Mitteilung des DFB.