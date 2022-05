3. Liga: MSV Duisburg – Sport-Club Freiburg II, 1:0 (1:0)

Kaum war das Spiel angepfiffen, lagen die Zebras bereits in Front. Moritz Stoppelkamp markierte in der fünften Minute die Führung. Ein Tor mehr für Duisburg machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus. Als der Schlusspfiff ertönte, war es genau ein Tor, das den Unterschied zwischen den Teams ausmachte – es war bereits in der ersten Hälfte erzielt worden.