3. Liga: SV Waldhof Mannheim – TSV Havelse, 7:0 (3:0)

Der SV Waldhof Mannheim erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Marc Schnatterer traf in der dritten Minute zur frühen Führung, nach einer Vorlage von Fridolin Wagner. Jesper Verlaat vergrößerte den Vorsprung, als er nach Vorlage von Schnatterer ins Schwarze traf (21.). Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (45.) schoss Alexander Rossipal einen weiteren Treffer für Waldhof. Das Heimteam dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine. Nach der Vorarbeit von Schnatterer stellte Kother das Ergebnis auf 4:0 (57.). Waldhof schraubte das Ergebnis in der 62. Minute mit dem 5:0 in die Höhe. Kother gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Mannheim (83.). Der Unparteiische pfiff schließlich das Spiel ab, in dem der SV Waldhof Mannheim bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.