3. Liga: SV Wehen Wiesbaden – SV Waldhof Mannheim (Samstag, 14:00 Uhr)

Waldhof will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge bei Wiesbaden punkten. Am letzten Spieltag nahm die SV Wehen Wiesbaden gegen den SC Verl die 14. Niederlage in dieser Spielzeit hin. Mannheim gewann das letzte Spiel gegen den MSV Duisburg mit 3:1 und liegt mit 60 Punkten weit oben in der Tabelle. Im Hinspiel fand sich beim Stand von 1:1 kein Sieger. Wird es im Rückspiel anders?