3. Liga: VfL Osnabrück – 1. FC Magdeburg, 1:5 (1:1)

Gleich zu Spielbeginn sorgte Sebastian Klaas mit seinem Treffer nach Vorarbeit von Oliver Wähling für eine frühe Führung des VfL Osnabrück (5.). Der 1. FC Magdeburg zeigte sich wenig beeindruckt. In der siebten Minute schlug Sirlord Conteh mit dem Ausgleich zurück. Julian Rieckmann lieferte den Assist. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Magdeburg brachte den Ball zum 2:1 über die Linie (49.). Henry Rorig schraubte das Ergebnis in die Höhe, als er eine Vorlage von Tatsuya Ito zum 3:1 zugunsten des 1. FC Magdeburg verwertete (58.). Für klare Verhältnisse sorgte Moritz-Broni Kwarteng, der auf Zuspiel von Rorig das 4:1 von Magdeburg markierte (62.). Der VfL Osnabrück wurde deutlich abgehängt, als Leon Bell Bell nach Vorarbeit von Kwarteng auf 5:1 für den 1. FC Magdeburg erhöhte (73.). Am Schluss schlug Magdeburg Osnabrück mit 5:1.