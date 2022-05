Oldenburg vor Aufstieg in die 3. Liga

Der VfB Oldenburg steht nach 25 Jahren vor der Rückkehr in den Profifußball. Der Meister der Regionalliga Nord gewann das Relegations-Hinspiel zur 3. Liga beim favorisierten Nordost-Meister BFC Dynamo in Berlin am Samstag mit 2:0 (1:0). Die Entscheidung fällt im Rückspiel am 4. Juli. (DATEN: Die Tabelle der 3.Liga)