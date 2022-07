3. Liga: FC Ingolstadt 04 – SpVgg Oberfranken Bayreuth, 1:0 (1:0)

Als Nächstes steht für Ingolstadt eine Auswärtsaufgabe an. Am 07.08.2022 (13:00 Uhr) geht es gegen die Reserve von Borussia Dortmund. SpVgg Oberfranken Bayreuth tritt bereits einen Tag vorher gegen die Zweitvertretung des Sport-Club Freiburg an (14:00 Uhr).