DFB-Nachwuchsfördertopf: 1860 München kassiert knapp 450.000 Euro

Frankfurt am Main (SID) - Der ehemalige Bundesligist 1860 München erhält mit 448.000 Euro die höchste Summe aus dem Nachwuchsfördertopf des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für die Saison 2021/2022 in der 3. Liga. Insgesamt werden seit der Saison 2018/2019 jährlich 2,95 Millionen Euro an die Drittligisten zur Belohnung und Stärkung der Nachwuchsförderung ausgezahlt.