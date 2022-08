3. Liga: FC Erzgebirge Aue – SV Wehen Wiesbaden (Sonntag, 14:00 Uhr)

Die SV Wehen Wiesbaden trifft am Sonntag (14:00 Uhr) auf den FC Erzgebirge Aue. Beim SV Waldhof Mannheim gab es für Aue am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 0:1-Niederlage. Wiesbaden gewann das letzte Spiel gegen SpVgg Oberfranken Bayreuth mit 4:1 und liegt mit vier Punkten im Mittelfeld der Tabelle.