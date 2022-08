3. Liga: FSV Zwickau – SpVgg Oberfranken Bayreuth, 2:0 (2:0)

Zwickau erwischte einen Auftakt nach Maß und ging vor 5.741 Zuschauern durch Ronny König bereits nach zehn Minuten in Führung. Dominic Baumann nutzte die Chance für den Gastgeber und beförderte in der 25. Minute das Leder zum 2:0 ins Netz. Eine Niederlage war nicht nach dem Geschmack von Thomas Kleine, der noch im ersten Durchgang Tobias Weber für Edwin Schwarz brachte (39.). Ohne weitere Tore ging es in die Pause. Thomas Kleine setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Markus Ziereis und Tobias Stockinger auf den Platz (62.). Dennis Lippert von Bayreuth sah glatt Rot (65.). Thomas Kleine wollte den Gast zu einem Ruck bewegen und so sollten Christoph Fenninger und Moritz Heinrich eingewechselt für Stefan Maderer und Alexander Nollenberger neue Impulse setzen (73.). Mit König und Patrick Göbel nahm Joseph Enochs in der 77. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Lukas Krüger und Leonhard von Schroetter. Der Halbzeitstand von 2:0 war letztlich auch das Endergebnis. Damit hatte sich der FSV Zwickau bereits vor dem Pausenpfiff auf die Siegerstraße gebracht.