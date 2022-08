3. Liga: Hallescher FC – SV Meppen, 1:1 (1:0)

Tom Zimmerschied besorgte vor 6.217 Zuschauern das 1:0 für Hallescher FC. Der Gastgeber führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. In der 63. Minute stellte Stefan Krämer um und schickte in einem Doppelwechsel Christoph Hemlein und Mike Feigenspan für Markus Ballmert und Marius Kleinsorge auf den Rasen. Für den späten Ausgleich war Marvin Pourié verantwortlich, der in der 82. Minute zur Stelle war. Mit Leon Damer und Zimmerschied nahm André Meyer in der 86. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Elias Löder und Dominik Steczyk. Mit dem Abpfiff des Referees Fuchs (Bergisch Gladbach) trennten sich Halle und der SV Meppen remis.