3. Liga: SG Dynamo Dresden – SV 07 Elversberg (Samstag, 14:00 Uhr)

SV 07 Elversberg will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge bei SG Dynamo Dresden punkten. Die erste Saisonniederlage kassierte Dynamo Dresden am letzten Spieltag gegen den FC Viktoria Köln. Letzte Woche gewann SV 07 Elversberg gegen den FSV Zwickau mit 5:0. Damit liegt Elversberg mit sechs Punkten jetzt im vorderen Teil der Tabelle.