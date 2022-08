Am kommenden Dienstag trifft die Zweitvertretung des Sport-Club Freiburg auf Hallescher FC. Letzte Woche gewann Freiburg II gegen SpVgg Oberfranken Bayreuth mit 1:0. Damit liegt der Sport-Club mit vier Punkten jetzt im vorderen Teil der Tabelle. Am vergangenen Spieltag verlor Halle gegen SG Dynamo Dresden und steckte damit die zweite Niederlage in dieser Saison ein.