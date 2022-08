3. Liga: SpVgg Oberfranken Bayreuth – Sport-Club Freiburg II (Samstag, 14:00 Uhr)

Nach einem schwachen Saisonauftakt braucht SpVgg Oberfranken Bayreuth endlich einen Erfolg – am besten schon an diesem Samstag, im Spiel gegen die Reserve des Sport-Club. Am ersten Spieltag kassierte Bayreuth gleich die erste Saisonniederlage gegen den FC Ingolstadt 04. Freiburg II musste sich zum Saisonbeginn mit einem 1:1-Unentschieden gegen den FC Erzgebirge Aue zufriedengeben.