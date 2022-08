3. Liga: SV Waldhof Mannheim – Borussia Dortmund II, 2:1 (0:1)

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der Gast bereits in Front. Justin Njinmah markierte in der zweiten Minute die Führung. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. Bentley Baxter Bahn schockte Dortmund II und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für Waldhof (64./71.). Mit einem Doppelwechsel holte Christian Neidhart Dominik Martinovic und Dominik Kother vom Feld und brachte Daniel Keita-Ruel und Adrien Lebeau ins Spiel (70.). Christian Preußer wollte Borussia Dortmund II zu einem Ruck bewegen und so sollten Ole Pohlmann und Falko Michel eingewechselt für Soumaila Coulibaly und Abdoulaye Kamara neue Impulse setzen (79.). Als Referee Benen (Nordhorn) die Begegnung beim Stand von 2:1 letztlich abpfiff, hatte Mannheim die drei Zähler unter Dach und Fach.