3. Liga: SV Wehen Wiesbaden – VfL Osnabrück, 1:1 (0:0)

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Für das erste Tor sorgte Kianz Froese. In der 46. Minute traf der Spieler der SV Wehen Wiesbaden ins Schwarze. Markus Kauczinski schickte Sebastian Mrowca aufs Feld. Florian Carstens blieb in der Kabine. Mit einem Doppelwechsel wollte Osnabrück frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Tim Danneberg Emeka Oduah und Manuel Haas für Leandro Putaro und Florian Kleinhansl auf den Platz (59.). Für den späten Ausgleich war Ba-Muaka Simakala verantwortlich, der in der 83. Minute zur Stelle war. Letzten Endes wurde im Aufeinandertreffen von Wiesbaden mit dem VfL Osnabrück kein Sieger ermittelt.