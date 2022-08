3. Liga: TSV 1860 München – Hallescher FC, 3:1 (1:0)

Keine 27 Minuten waren gespielt, da musste Tunay Deniz von Hallescher FC den Rasen verlassen: Der Referee zeigte ihm seine zweite Gelbe Karte. 15.000 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den TSV 1860 München schlägt – bejubelten in der 34. Minute den Treffer von Martin Kobylanski zum 1:0. Ein Tor auf Seiten der Heimmannschaft machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. In der Halbzeitpause veränderte der Tabellenprimus die Aufstellung in großem Maße, sodass Fynn Lakenmacher, Joseph Boyamba und Marius Willsch für Meris Skenderovic, Kobylanski und Christopher Lannert weiterspielten. In der 56. Minute schickte der Unparteiische Greif (Gotha) Tim Rieder von der Elf von Michael Köllner mit Rot vom Platz. Yannick Deichmann schoss die Kugel zum 2:0 für 1860 über die Linie (61.). Mit einem Doppelwechsel holte André Meyer Sebastian Müller und Aaron Herzog vom Feld und brachte Andor Bolyki und Elias Löder ins Spiel (64.). Bolyki verkürzte für Halle später in der 74. Minute auf 1:2. Wenig später verwandelte Boyamba einen Elfmeter zum 3:1 zugunsten des TSV 1860 München (80.). André Meyer wollte Hallescher FC zu einem Ruck bewegen und so sollten Tom Bierschenk und Seymour Fünger eingewechselt für Leon Damer und Jannes Vollert neue Impulse setzen (83.). Als Schiedsrichter Greif (Gotha) die Partie abpfiff, reklamierte 1860 schließlich einen 3:1-Heimsieg für sich.