3. Liga: VfB Oldenburg – SC Verl, 1:0 (1:0)

4.067 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für VfB Oldenburg schlägt – bejubelten in der 33. Minute den Treffer von Rafael Brand zum 1:0. Der Gastgeber hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Michel Kniat von Verl nahm zum Wiederanpfiff einen Wechsel vor: Leon Bürger blieb in der Kabine, für ihn kam Dominik Klann. Michel Kniat setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Mateo Biondic und Cyrill Akono auf den Platz (60.). Mit Robert Zietarski und Manfred Starke nahm Dario Fossi in der 76. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Leon Deichmann und Jakob Bookjans. Nach der Rückkehr aus der Kabine fielen keine weiteren Tore; so reichte Oldenburg der 1:0-Halbzeitstand für den dreifachen Punktgewinn.