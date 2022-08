3. Liga: VfL Osnabrück – 1. FC Saarbrücken (Samstag, 14:00 Uhr)

Mit bisher nur zwei Treffern zeigte der Sturm des VfL Osnabrück erhebliche Defizite. Dafür stand die Defensive aber ziemlich sicher. Gegenwärtig rangiert der Gastgeber auf Platz zwölf, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Die Zwischenbilanz des Teams von Coach Tim Danneberg liest sich wie folgt: ein Sieg, ein Remis und zwei Niederlagen. Mit dem Gewinnen tat sich Osnabrück zuletzt schwer. In vier Spielen wurde nicht ein Sieg davongetragen.