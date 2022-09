3. Liga: FC Erzgebirge Aue – FSV Zwickau, 0:1 (0:1)

Johan Gomez besorgte vor 11.538 Zuschauern das 1:0 für die Gäste. Ein Tor mehr für die Mannschaft von Trainer Joseph Enochs machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus. In der Halbzeitpause änderte Timo Rost das Personal und brachte Antonio Jonjic und Lenn Jastremski mit einem Doppelwechsel für Nico Gorzel und Anthony Barylla auf den Platz. Timo Rost wollte den FC Erzgebirge Aue zu einem Ruck bewegen und so sollten Marco Schikora und Omar Sijaric eingewechselt für Maximilian Thiel und Linus Rosenlöcher neue Impulse setzen (68.). Letztendlich gelang es dem Tabellenletzten im Verlauf des Spiels nicht, sich von dem in der ersten Halbzeit erlittenen Rückstand zu erholen. Am Ende war Zwickau die Mannschaft, welche die drei Zähler einstrich.