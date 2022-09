3. Liga: FC Ingolstadt 04 – SV Waldhof Mannheim, 1:0 (0:0)

Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. Rüdiger Rehm setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Arian Llugiqi und David Kopacz auf den Platz (57.). Mit Marc Schnatterer und Baris Ekincier nahm Christian Neidhart in der 64. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Pascal Sohm und Dominik Kother. Der Referee schickte Marco Höger von Waldhof mit glatt Rot vom Feld (67.). Tobias Bech brach für den FCI den Bann und markierte in der 69. Minute die Führung. Am Schluss schlug Ingolstadt Mannheim mit 1:0.